Obama waarschuwt: snel stemmen per post, want Trump saboteert

Oud-president Obama heeft opgeroepen vroeg per post te gaan stemmen, omdat hij bang is dat zijn opvolger Trump die methode zal saboteren. President Trump is een uitgesproken tegenstander van briefstemmen en heeft toegegeven de posterijen minder geld te willen geven zodat deze methode onmogelijk wordt.

"Als je in een staat woont waar je eerder kunt stemmen, doe het nu", zei Obama in een interview. "Hoe meer er vroeg gestemd wordt, hoe kleiner de kans dat het op chaos uitloopt, zowel in het stembureau als bij het poststemmen. Geef het door."

Ook de voorzitter van de Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, roept op snel te gaan stemmen. "Ze zullen er alles aan doen om de post te vertragen. Het is gewoon een schande."

Corona

Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat veel meer Amerikanen al voor de verkiezingen van 3 november per post zullen stemmen, om rijen bij de stembureaus te vermijden. Zonder er enig bewijs voor te leveren stelde president Trump dat dat tot meer fraude zal leiden. Uit onderzoek blijkt dat briefstemmen even veilig is als stemmen in een kieslokaal.

Trump probeert met rechtszaken te voorkomen dat Amerikaanse staten de mogelijkheden om per post te stemmen uitbreiden. Daarnaast wil hij het extra geld tegenhouden dat de Democraten voor de posterijen willen uittrekken om alles in goede banen te laten lopen. Onderhandelingen daarover in het Congres zitten muurvast.

"Dat geld hebben ze nodig zodat de postkantoren al die miljoenen en miljoenen stemformulieren kunnen verwerken", redeneerde Trump tijdens een interview op de zender Fox. "Maar als ze het geld niet krijgen, kan er ook niet door iedereen per post worden gestemd."

Spaak in het wiel

"Trump wil een spaak in het wiel steken door de posterijen af te knijpen", reageert Obama. "Dat is uniek in de moderne politieke geschiedenis: een president die stemmen probeert te voorkomen. We hadden nog nooit een president die zei: "Ik ga bewust de boel saboteren."

De posterijen hebben al verschillende staten, die alle vijftig hun eigen stembeleid mogen voeren, gewaarschuwd dat er vertragingen mogelijk zijn. Zo mogen inwoners van Pennsylvania nog een week voor de verkiezingen een stemformulier aanvragen; het postbedrijf zegt dat er dan niet gegarandeerd kan worden dat het biljet op tijd terugbezorgd wordt.

Verergerd

De Democraten zijn ervan overtuigd dat de directeur van de posterijen, die in mei door Trump werd aangesteld, de vertraging expres verergert door bezuinigingsmaatregelen af te kondigen. Daardoor moeten postbodes zich bijvoorbeeld strikt aan hun werktijden houden in plaats dat ze blijven doorwerken totdat alle post bezorgd is.

In verschillende staten verliepen voorverkiezingen dit jaar al niet naar behoren. In Georgia meldden kiezers dat stembiljetten niet op tijd afgeleverd werden, in New York werden aanvankelijk duizenden formulieren niet meegeteld omdat ze te laat binnen waren gekomen.

Overigens hebben Donald Trump en zijn vrouw Melania een stemformulier aangevraagd om in Florida, hun officiële thuisstaat, te stemmen in de voorverkiezingen. Trump twitterde eerder dat gouverneur DeSantis, een partijgenoot, daar voldoende maatregelen heeft getroffen om stemfraude per post te voorkomen.