Fortnite-maker richt pijlen op techreuzen, rol van stores vaak 'duivels dilemma'

Ook in Nederland zijn er appontwikkelaars die de hoge percentages aan Apple en Google moeten betalen. Dat is een spanningsveld, zegt Willem-Albert Bol, directeur business development bij DPG Media. "De techreuzen hebben verschillende gezichten. Soms zijn ze je vriend, soms je partner en soms je vijand. Aan de ene kant zorgen ze voor de technologie, voor een platform dat stabiel is, maar ze vragen ook die fee."

Bol heeft wel begrip voor het standpunt van Epic, want onderhandelen over dat percentage kan niet. "Maar ik snap het standpunt van de techreuzen ook. Die zeggen, wij draaien dit platform. Het is een duivels dilemma soms, want je hebt elkaar nodig."

#FreeFortnite

Kritiek op de kruistocht van Epic (en Spotify) is er trouwens ook. Sommigen wijzen erop dat appmakers voor die 30 procent die ze moeten afstaan ook echt wel wat terugkrijgen, en dat Spotify de artiesten wier muziek wordt gestreamd ook niet al teveel betalen.

Topman Justin Davis van de grote gaming- en amusementswebsite IGN is het wel eens met Epic als het erom gaat dat er iets aan de strikte voorwaarden van Apple moet veranderen. Toch vindt hij de stemming die nu is ontketend een beetje overdreven en twijfelt hij aan de motieven van de gamemaker.

"Ik zou 100 procent achter Epic staan als ze niet die schattige parodie-commercial hadden gemaakt en de #FreeFortnite-hashtag waren gekomen", zegt Davis in een tweet. "Dat, en die rechtszaak waarin ze hun voornemen uiten om een eigen, concurrerende appstore te bouwen, is jongeren bestoken met propaganda zodat zij miljarden kunnen verdienen."