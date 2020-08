Stille tocht in Badhoevedorp voor familie en vrienden Bas van Wijk

In Badhoevedorp wordt de man herdacht die zaterdag in park De Oeverlanden in Amsterdam werd doodgeschoten. Even na 19.00 uur vertrok een stille tocht bij het terrein van Pancratius, zijn oude voetbalvereniging. Dat is tevens het eindpunt. Van Wijk groeide op in Badhoevedorp.

Veel mensen die langs de route wonen, kwamen hun huizen uit: