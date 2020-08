Europese Unie stelt sancties in tegen Wit-Russische president en getrouwen

De Europese Unie kondigt sancties af tegen de Wit-Russische president Loekasjenko en zijn directe omgeving. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken afgesproken in een online overleg naar aanleiding van de onrust in Wit-Rusland.

Loekasjenko werd zondag tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen, maar er zijn sterke aanwijzingen voor fraude. De afgelopen dagen demonstreerden duizenden Wit-Russen tegen de verkiezingsuitslag. Velen werden opgepakt, gevangengezet en gemarteld.

De berichten uit Wit-Rusland verhoogden de druk op de EU-ministers om met sancties te komen. De Europese Unie gaat nu een sanctielijst opstellen met Wit-Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude. De personen daarop zijn niet meer welkom in de EU en kunnen niet meer bij hun Europese banktegoeden.

Ook zal financiële steun anders worden ingezet: geld wordt niet langer overgemaakt naar de Wit-Russische overheid, maar gaat voortaan naar het maatschappelijk middenveld in Wit-Rusland.

Helder signaal

Minister Blok: "Mensen in Wit-Rusland hebben recht op steun. We moeten met een helder Europees signaal komen." Naast Nederland waren onder andere Zweden, Duitsland en Oostenrijk voorstander van sancties. Polen, Tsjechië en de Baltische staten willen dat er bemiddeling komt tussen Loekasjenko en de oppositie.

"Wat in Wit-Rusland is gebeurt valt niet te accepteren en vraagt om een duidelijke reactie van de EU", zei Haiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

Na verkiezingen in 2010 waren er in Wit-Rusland ook demonstraties die even gewelddadig werden neergeslagen als die van nu. De EU stelde toen vergelijkbare strafmaatregelen in, maar die zijn in 2015 weer opgeschort.