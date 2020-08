Race tegen de klok voor veerboot Hoek van Holland-Harwich

De quarantainemaatregel geldt ook voor reizigers uit Malta, Monaco en Aruba. Dat zijn landen waar de afgelopen twee weken een flinke stijging te zien is geweest van het aantal coronabesmettingen. België en Spanje stonden al op de Britse lijst van risicolanden.

Handhaving

"De handhaving van de quarantaineplicht is nog wel een ding", zegt correspondent Tim de Wit op NPO Radio 1. Het blijkt onmogelijk om al die mensen te controleren. Gemiddeld wordt 1 op de 5 mensen gecontroleerd. Dat gaat per telefoon, dus helemaal waterdicht is het niet. "Wie zich niet aan de quarantaineplicht houdt, riskeert een boete van meer dan 1100 euro."