Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Kamer

In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruijn en Arib, legden een krans bij de herdenkingsplaquette in de hal.

Tijdens de plechtigheid spraken onder anderen Arib en voorzitter Stoové van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Arib zei dat het nodig blijft de verhalen uit deze donkere tijd door te vertellen, om de doden te eren en de overledenen recht te doen. "Maar ook om de volgende generaties ervan bewust te maken dat het opnieuw kan gebeuren", voegde ze eraan toe. Bij de herdenking vertelden mensen over hun ervaringen in de oorlog. Vanwege de coronamaatregelen waren er minder aanwezigen dan in andere jaren.

Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar is op 14 augustus een korte herdenking in de Kamer.

Nationale herdenking morgen

Morgen is de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. Die bijeenkomst wordt door de NOS rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. De uitzending begint om 12.10 uur.

's Avonds zijn op NPO 2 gesprekken te zien met verschillende generaties Indische Nederlanders en reportages over toen en nu. Daarna is nog de documentaire De kampportretten van Bep Rietveld. Verder begint om 12.00 uur ook op NPO Radio 1 een speciale uitzending.