Wateroverlast én -pret door stevige onweersbuien

Tussen Groningen en Groningen Europapark rijden geen treinen. Op het traject is de bliksem ingeslagen. Treinen van de NS rijden volgens de reisplanner niet, Arriva rijdt wel. RTV Noord meldt dat tussen Groningen en Assen snelbussen rijden. De NS verwacht dat de problemen rond 11.00 uur zijn opgelost.

Ook in Overijssel was het een 'flitsende' nacht, schrijft RTV Oost. Het onweer ging uren door. "Gevaarlijk was het niet", legt weerman Ton ten Hove uit. Het weer verandert de komende tijd wel. "Na de hitte krijgen we warmte."

De bliksemflitsen in Overijssel waren tot 100 kilometer ver te zien. "Het was optisch een bijzonder spectaculair fenomeen, vooral het hoge onweer. Dat zijn horizontale bliksemontladingen."