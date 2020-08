Onstuimig orkaanseizoen: Josephine is er vroeg bij

Het is een bijzonder onstuimig orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. De tiende tropische storm, Josephine, is inmiddels ontstaan, en dat is eerder dan ooit.

Deze storm ontwikkelde zich negen dagen eerder dan Jose uit 2005, die tot nu toe recordhouder was. Normaal wordt de tiende storm pas in oktober verwacht. Volgens het Amerikaanse weerbureau NOAA is het gebruikelijk dat er half augustus pas drie tropische stormen geweest zijn.

NOAA verwacht dat er tegen de tijd dat het seizoen afloopt op 30 november misschien wel 25 stormen geweest zijn. Dat is de hoogste verwachting ooit. Tussen de zeven en elf daarvan zullen naar verwachting orkaankracht bereiken.

Van de tien tropische stormen die er tot nu waren, zijn er twee tot orkanen uitgegroeid: Isaias raakte de Amerikaanse Atlantische kust begin deze maand, Hanna trof Texas in Juli.