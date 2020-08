Apple gooit Fortnite uit App Store om ruzie over verdienmodel

Vanwege een ruzie over het verdienmodel van Apple is de populaire game Fortnite uit de App Store gegooid. Spelmaker Epic is naar de rechter gestapt om dat ongedaan te maken.

Epic had zonder toestemming van Apple de betaalopties voor Fortnite aangepast. Betalingen zouden voortaan direct verlopen en niet meer gefaciliteerd worden door Apple. Daarmee omzeilde Epic de 15 tot 30 procent commissie die Apple aan appmakers vraagt voor elke transactie.

Fortnite is gratis, maar spelers kunnen betalen voor extra's, zoals een aangepast uiterlijk of speciale wapens. Die omzet moet Epic dus delen met Apple.

'Moloch'

Doordat Fortnite uit de softwarewinkel is gehaald kunnen nieuwe spelers het spel niet meer downloaden. Ook krijgen bestaande spelers geen updates meer.

Apple zegt dat Epic expres de voorwaarden van de App Store heeft geschonden en het bedrijf daarom gerechtvaardigd is het spel te verwijderen. Volgens een verklaring zijn de regels bedoeld om het speelveld voor alle ontwikkelaars gelijk te houden.

Epic noemt Apple "een moloch die markten wil beheersen, concurrentie tegenhouden en innovatie smoren". Volgens het gamebedrijf is het groter, machtiger en schadelijker dan eerdere monopolisten.