Betogers Minsk: 'Een beetje bang maar we geven niet op'

Denis moet het gesprek plotseling onderbreken. Zijn vrouw is bij een protest op hetzelfde plein en beantwoordt haar telefoon niet meer. Hij rent naar de plek, niet ver van zijn huis, en even later is hij terug. "Wat een stress. Ik dacht dat ze haar hadden. Maar haar batterij was leeg."

Op het plein zag hij dat het protest weer groter is dan gisteren. Hij gaat later vandaag zelf ook weer de straat op, met het risico te worden beschoten met rubberen kogels, traangas en schokgranaten. "Het lijkt wel oorlog soms, echt waar."

Op de Wit-Russische tv waren beelden te zien van gearresteerde jongeren die timide beloofden niet meer te gaan demonstreren. Met dat soort filmpjes probeert de regering van president Loekasjenko de betogers te intimideren. "Mijn familie zegt ook dat ik niet mee moet doen", zegt Dennis. "Natuurlijk ben ik een beetje bang, maar ik moet doorgaan. Stoppen voelt als verraad aan de mensen die al zijn gearresteerd. En het gaat om onze toekomst. Ik heb een dochter van 12. Moet zij ook opgroeien met dit regime?"