Imkers staan voor raadsel na plotselinge bijensterfte Noord-Italië

Een mysterieuze bijensterfte heeft het noorden van Italië getroffen. In twee dagen tijd zijn naar schatting 4 miljoen bijen doodgegaan in het gebied tussen de steden Cremona en Brescia. Niemand weet wat er is gebeurd. De lokale landbouworganisatie spreekt van een "catastrofe".

Tussen vrijdagavond en zaterdagochtend zijn 130 bijenfamilies getroffen in een groene zone met een breedte van ongeveer 6 kilometer tussen de gemeenten Villagana, Bompensiero, Azzanello en Genivolta.

"In mijn ervaring als imker ben ik nog nooit getuige geweest van zo'n gewelddadig en omvangrijk fenomeen", zegt imker Edoardo Mombelli tegen de lokale landbouworganisatie. "Echt onverklaarbaar, ook voor collega-imkers uit het gebied."

Samen met zijn vrouw Ilenia beheert hij 250 bijenkorven. "Het aantal dode bijen is hoog en het cijfer is nog niet definitief, maar we streven ernaar om het lokale erfgoed zo snel mogelijk te herstellen. Gelukkig is dit een klein gebied. Er zijn geen problemen met de bijenkorven in aangrenzende gemeenten en in andere delen van de provincie."

Monsters worden onderzocht

Lokale natuur- en landbouwautoriteiten hebben monsters genomen van bijen en honing in het gebied om aanwijzingen te vinden voor de oorzaak van de sterfte. Die monsters worden nu onderzocht. Intussen blijft de landbouwsector bezorgd over de situatie. Dit jaar werd de sector ook al hard geraakt door de coronalockdown in de regio.

De provincie Brescia telt zo'n 120 bedrijven die honing en aanverwante zaken produceren, met in totaal zo'n 30.000 bijenkorven. Die worden beheerd door meer dan duizend mensen, onder wie veel hobbyisten. Er wordt in totaal ongeveer 300.000 ton aan honing, propolis (kleverig spul waarmee de bij zich beschermt) en was geproduceerd.

Bijensterfte is wereldwijd een probleem. Zo worden bijen bedreigd door bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Ook hebben verschillende soorten last van parasieten en speelt klimaatverandering een rol. Bijen zijn van groot belang voor de biodiversiteit en de productie van voedsel van plantaardige oorsprong.