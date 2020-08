Oud-presidenten Mexico in de getuigenbank over omkopingsschandaal

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador wil dat de oud-presidenten Enrique Peña Nieto en Felipe Calderon getuigen in een zaak over een omkopingsschandaal rond staatsoliebedrijf Pemex.

Oud-Pemex-topman Loyoza zei dinsdag dat Peña Nieto en diens minister van Financiën hem onder meer in 2012 onder druk hadden gezet om steekpenningen te betalen aan Peña Nieto's campagne.

Zelf wordt Loyoza ook van corruptie beschuldigd. Hij besloot daarom te getuigen in de zaak zodat hij de uiteindelijke aanklachten niet in voorarrest hoeft af te wachten.

De naam van Calderon viel nog niet eerder in de getuigenissen van Loyoza en daarom is de oproep aan hem van Lopez Obrador opvallend. Calderon, die volgend jaar in de parlementsverkiezingen zetels hoopt af te snoepen van Lopez Obradors partij, vindt dat eventueel bewijs tegen hem openbaar gemaakt moet worden.

De Mexicaanse president Lopez Obrador is sinds zijn aantreden in 2018 een kruistocht begonnen tegen de wijdverbreide corruptie binnen de overheid.