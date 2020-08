Conflict over aardgas zet relatie Griekenland en Turkije op scherp

Twee weken geleden diende Griekenland een officiële klacht in bij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Ook heeft het land de kwestie aangekaart bij de Europese Unie, de Verenigde Naties, de VN-Veiligheidsraad en de NAVO. Komende vrijdag praten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een videoconferentie met elkaar over de situatie.

De Duitse bondskanselier Merkel, die tot december tevens EU-voorzitter is, belde met de Turkse president Erdogan en de Griekse premier Mitsotakis om de boel te sussen. Dat leek even te werken, maar inmiddels lopen de spanningen dus weer op. De Grieken dringen nu bij de EU aan om maatregelen.



"De EU is terughoudend met sancties, want Erdogan heeft een belangrijke troef in handen: de vluchtelingendeal", vertelt EU-correspondent Thomas Spekschoor. In dat akkoord is afgesproken dat Turkije migranten opvangt en de grenzen beter bewaakt, en in ruil daarvoor financiële steun van de EU ontvangt. "Erdogan heeft al meerdere malen gedreigd om de grens met Griekenland open te gooien. Je kunt je afvragen in hoeverre dat hij echt gaat doen, maar toch houden veel EU-landen Turkije liever te vriend".