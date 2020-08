Daan van 11 kreeg een eetstoornis in coronatijd, en hij is niet de enige

Bij Daan begon de eetstoornis als iets onschuldigs. "Ik vond mezelf een beetje te zwaar, een beetje te dik. Dus ik wilde gaan afvallen om er gespierd uit te zien. Toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan sporten en steeds minder gaan eten." De moeder van Daan zag het in eerste instantie als een gezonde nieuwe gewoonte. Toch ging het mis.

"Toen de coronatijd kwam met de maatregelen, en we thuis kwamen te zitten, is het echt in een stroomversnelling gegaan", vertelt Daan. De sportschool, taekwondo en freerunnen, de sporten die hij deed, vielen weg. Om toch te kunnen sporten zocht hij naar trainingsvideo's op internet. Soms deed hij er wel zeven op een dag. Daan trainde hard en wilde er uiteindelijk net zo gespierd uitzien als de mensen in de trainingsvideo's.

Deskundigen zien dat kinderen hun fitnesshelden op YouTube en Instagram willen imiteren en ook een sixpack willen. Maar kinderarts Van Bellegem waarschuwt: "Als je als kind op jonge leeftijd al extreem veel gaat sporten, kun je bijna alle energie die je lichaam nodig heeft verbruiken. Daarom maak ik me zorgen om kinderen die al bezig zijn met het trainen voor een sixpack, want als je daar zoveel energie in steekt, kan het zijn dat je stopt met groeien."

Hartslag laag

Voor Daan was het flink schrikken toen de kinderarts hem vertelde dat hij anorexia heeft. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat door extreem te sporten en bijna niet te eten, zijn hartslag laag was. Ook zijn nieren waren het al aan het begeven. "Ik geloofde ze niet, want ik dacht dat ik nog steeds te dik was."

Hij is nu bezig met het herstel van anorexia. Daan zit lekkerder in zijn vel en is niet meer duizelig als hij opstaat. Hij wil andere kinderen vertellen dat ze niet alles moeten geloven op internet over wat gezond is en wat ongezond. "En ik wil zeggen tegen die jongens, laat niet al het eten weg, zorg dat je genoeg binnenkrijgt, want anders gaat het mis."