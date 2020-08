Jongerencamping op Terschelling eerder dicht na coronabesmettingen

Een jongerencamping op Terschelling gaat twee weken eerder dicht dan gepland omdat er twee campinggasten besmet zijn met het coronavirus.

Eigenaar Geert-Jan van Dieren van camping Appelhof heeft na de ontdekking van de besmettingen besloten vanaf 17 augustus het terrein te sluiten. "Het seizoen begint af te lopen, maar nu blijkt dat twee van onze bezoekers besmet zijn geraakt met het coronavirus, gaan we eerder dicht. Gasten worden benaderd om kosteloos te annuleren", zegt hij bij Omrop Fryslân.

Twee jongeren uit Noord-Holland testten bij thuiskomst na een verblijf op de jongerencamping positief op het coronavirus. Het is volgens de GGD mogelijk dat ze op de camping besmet zijn geraakt, of andere mensen hebben besmet in de eerste week van augustus. Dit betekent dat andere bezoekers mogelijk ook het virus hebben opgelopen. De GGD Fryslân opent daarom morgen een tijdelijke coronatestlocatie op Terschelling.

Meteen informeren

De campingeigenaar zegt de gemeente onmiddellijk te hebben ingelicht toen hij hoorde dat de twee jongens corona bleken te hebben. Hij gaat de campinggasten die er nu zijn, en de gasten die er tegelijk met het besmette tweetal waren, informeren. De GGD roept jongeren die vorige week op de camping waren op zich bij klachten te laten testen. Na bron- en contactonderzoek lijkt het er volgens de GGD niet op dat de jongeren op het eiland contact hebben gehad met oudere of kwetsbare mensen, of met mensen van buiten de camping.

"Dit wil je niet, het is heel erg vervelend voor getroffenen en voor de ondernemer. Maar het was niet de vraag óf maar wanneer het virus op Terschelling zou opduiken. De eilanden zijn overvol met toeristen, dus het verbaast me niet", zeg waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld bij de regionale omroep.