Kamer juicht niet voor verplichte quarantaine

PvdA-voorman Asscher, die zeer kritisch is over het kabinetsbeleid, sprak zich niet uit tegen een quarantaineplicht, maar zei wel dat mensen die daardoor in de knel komen moeten worden geholpen, bijvoorbeeld door gederfde inkomsten te vergoeden of met een boodschappendienst. Ook Kamerlid Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie pleitte voor een tegemoetkoming voor mensen die verplicht in quarantaine gaan.