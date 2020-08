Parlement Nieuw-Zeeland blijft langer aan na nieuwe uitbraak

Met slechts weken te gaan voor de verkiezingen, heeft premier Ardern van Nieuw-Zeeland besloten om het parlement nog niet te ontbinden. Normaal gesproken gebeurt dat voorafgaand aan de parlementsverkiezingen, maar Ardern ziet er nu van af in verband met de terugkeer van het coronavirus in het land.

De premier zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen of de parlementsverkiezingen van 19 september kunnen doorgaan. "Er is wat flexibiliteit om de datum te verschuiven als dat nodig is", zei Ardern. De verkiezingen moeten voor 21 november gehouden worden. Oppositieleider Collins, van de centrum-rechtse National Party, roept op om de stembusgang uit te stellen tot november of zelfs later.

Het uitstel van de parlementsontbinding volgt op vier besmettingen bij een familie in de stad Auckland. Die zijn waarschijnlijk lokaal besmet, ook omdat geen van hen onlangs heeft gereisd. Vooralsnog is onduidelijk waar de familieleden het virus hebben opgelopen en wordt er rekening gehouden met meer gevallen.

102 dagen geen besmettingen

De nieuwe uitbraak komt na 102 dagen zonder besmettingen in Nieuw-Zeeland. Drie maanden geleden zei premier Ardern dat het virus vrijwel geëlimineerd was in het land, waarop maatregelen stapsgewijs zijn versoepeld.

Inmiddels is Auckland tot en met vrijdag middernacht weer in een 'level 3'-lockdown, de een na strengste. Dat betekent dat de 1,6 miljoen inwoners van de stad zo veel mogelijk thuis moeten blijven en horeca, musea en veel andere bedrijven weer zijn gesloten. Ook wordt dringend geadviseerd om mondkapjes te dragen op plekken waar het moeilijk is om afstand te houden.

Toiletpapier

In de uren voor de herinvoering van de lockdown stonden opnieuw lange rijen bij de supermarkten, waar men weer massaal toiletpapier insloeg. Omdat de supermarkten in Auckland openblijven tijdens de lockdown, vragen de autoriteiten nadrukkelijk om 's avonds weg te blijven bij de drukke winkels.

Vrijdag verwacht het kabinet van Ardern meer bekend te kunnen maken over de maatregelen tegen het virus. Mocht de lockdown in Auckland langer duren, dan komen er financiële steunmaatregelen voor bedrijven, zei de premier.