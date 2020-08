Twee keer zoveel ICT'ers werken thuis door coronacrisis

Het aantal ICT'ers dat thuiswerkt is vanwege de coronacrisis verdubbeld. Ook mensen die werken in bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken bijna twee keer zo vaak thuis. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Het onderzoek bevestigt het beeld dat sommige beroepen zich veel beter lenen voor thuiswerken dan andere. Agrarisch werk, of een baan in de transportsector kent nauwelijks verschuiven richting thuiswerk.

Hoe hoger het beroepsniveau, hoe vaker thuis

Het CBS constateert verder dat functies in een hoger beroepsniveau, zoals managers en bedrijfsleiders, veel vaker kunnen thuiswerken dan personeel in de lagere beroepsniveau's. De onderzoekers vergeleken de cijfers van dit jaar met die van 2019.

"Werk achter de computer is natuurlijk goed thuis te doen", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Voor werk waarvoor je contact moet hebben met ander mensen, is het maar de vraag of dat niet zonder fysiek contact kan. Denk aan de zorg of de horeca. En dat is nog best een grote groep."

Laagste twee beroepsniveaus

Vorig jaar was ruim de helft van de Nederlanders werkzaam in de laagste twee beroepsniveau's. Het overgrote deel van die werknemers had geen of nauwelijks mogelijkheden om thuis te werken.

Het gaat dan om technische beroepen zoals timmerman en loodgieter, dienstverlenende beroepen zoals kappers en schoonmakers en werknemers in transport en logistiek. Denk ook aan chauffeurs, laders, lossers en vakkenvullers.

Van de werknemers in beroepsniveau vier, het hoogste niveau, zeggen zeven op de tien dat ze de mogelijkheid hebben om thuis te werken.