Schietincident bij treinstation Nijmegen, twee mensen gearresteerd

Op het Stationsplein in Nijmegen was vanavond rond 20.00 uur een schietincident. De politie, die massaal was uitgerukt, meldt dat er twee mensen zijn aangehouden.

Onderzocht wordt nog wat hun rol bij het incident was. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden, meldt Omroep Gelderland.

Ook is niet bekend of er gewonden zijn. "We hebben in ieder geval geen gewonden aangetroffen", zegt een politiewoordvoerder.