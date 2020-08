Zeeuwse boeren denken aan stoppen met fruit- en uienteelt om zoetwatertekort

Het Volkerak-Zoommeer is wel zoet. "Het is één van de grootste zoetwaterbekkens van Nederland en daar maken de boeren de afgelopen jaren dankbaar gebruik van", zegt Hendrik-Jan ten Cate van ZLTO tegen Omroep Zeeland. Er zijn wel plannen om het te verzilten.

Volgens Ten Cate zou er een netwerk van leidingen moeten worden aangelegd van het meer richting de verschillende Zeeuwse eilanden, zodat op meer plekken gebruik gemaakt kan worden van het zoete water.

Droge voeten

Ook wordt nagedacht over manieren om zoet water beter op te slaan. "Over het hele jaar gemeten hebben we geen tekort aan water. Het valt alleen op de verkeerde momenten", zegt Van Kralingen. "Dus proberen we onder bepaalde omstandigheden de kreekruggen (red. hoger gelegen zone in voormalige wadgebied) in het najaar en de winter te vullen, zodat die bel met zoet water groter wordt. En bij langdurige droogte halen we het water er weer uit."

Volgens Joris Baecke verdwijnen "hele vrachten" zoet water in de Westerschelde. "Het watersysteem is gebaseerd op droge voeten houden, maar in zomer zou water niet snel afgevoerd moeten worden. Dat water moet je opvangen of omleiden. Dat vergt forse investeringen, maar die doe je voor de lange termijn."