Ook leerlingen bezorgd over opstarten onderwijs, maatregelen zijn nodig

Leerlingen zijn bezorgd over het opstarten van het onderwijs. Ze hoeven in de klas geen afstand te houden tot andere leerlingen en ze hoeven geen mondkapje te dragen. "Ze zijn daardoor bang om mensen in hun directe omgeving, bijvoorbeeld thuis, te besmetten", zegt voorzitter Nienke Luijckx van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

In de regio Noord gaan de scholen volgende week weer open. "Er moet gekeken worden hoe volwaardig onderwijs kan worden gegeven en tegelijk de kans op besmettingen kan worden verkleind", zegt Luijckx in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn verschillende oplossingen, zoals het halveren van de klassen en het dragen van een mondkapje. Zo'n mondkapje is geen favoriete oplossing voor de leerlingen, maar ze zijn wel bereid het te dragen."

Er is vooral bezorgdheid over het verspreiden van het virus via de ventilatiesystemen in scholen. Vorige week vroegen de middelbare scholen het Outbreak Management Team om advies over het ventileren van hun gebouwen. Dat advies komt waarschijnlijk deze week.

Ook leraren zijn bezorgd

De vakbonden Algemene Onderwijsbond en Leraren in Actie willen dat het kabinet ingrijpt en duidelijkheid geeft. "Nog steeds is niet bekend of jongeren tussen de 12 en 18 jaar nu wel of niet besmettelijk zijn. Daarover zijn leraren bezorgd", zegt vice-voorzitter Jelmer Evers van de AOb. "Het overgrote deel van de leraren wil weer lesgeven, maar wel onder de juiste omstandigheden."

Voorzitter Peter Althuizen van Leraren in Actie vindt ook dat er duidelijkheid moet komen. Ook zegt hij dat het kabinet geld moet vrijmaken voor het nemen van maatregelen. "Als we de KLM redden, dan kunnen we de gezondheid van leerlingen ook serieus nemen."