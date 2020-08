Melkachtig witte Texelse zee na klaarkomende oesters inmiddels weer 'maagdelijk'

Ben je afgelopen weekend toevallig in de buurt van de zee bij Texel geweest? Dan is er een grote kans dat die zee er nogal vervuild, wit en troebel uitzag. Van vervuiling was echter geen sprake: de voortplanting van oesters was de reden. Een enorme groep oesters kwam massaal klaar. "Honderden miljoenen eitjes en spermacellen in de zee, die massaliteit is spectaculair", zegt Arthur Oosterbaan van Ecomare.

En dat zag er zo uit: