Overleden actrice Gassmann (85) gaf miljoenen eerste seksuele voorlichting

De Duitse actrice Ruth Gassmann is op 85-jarige leeftijd overleden. In de jaren zestig speelde zij in de baanbrekende voorlichtingsfilm Helga, die wereldwijd door miljoenen mensen werd gezien.

Helga was in 1967 ongekend openhartig over seksualiteit. Met animaties, microscoop-opnames en stukjes speelfilm werd alles uitgelegd over het leven van "een jonge vrouw in haar intiemste maanden". Zelfs een bevalling werd onomwonden in beeld gebracht, op een moment dat vaders juist nog uit de kraamkamer geweerd werden.

In een jaar tijd gingen vijf miljoen West-Duitsers naar de bioscoop voor Helga. In de premièreweek was alleen James Bonds You only live twice populairder. Wereldwijd zagen naar schatting veertig miljoen mensen de film op het grote doek. Daarbij kwam het soms voor dat (mannelijke) bezoekers flauwvielen bij de bevallingsscène.