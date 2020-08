Vitale bedrijven willen snellere coronatests, want hebben personeel hard nodig

Wie zich wil laten testen op corona, kan niet altijd direct terecht bij de teststraat en wacht al snel meer dan een dag op de uitslag. Die wachttijden zijn een probleem, omdat het niet de bedoeling is dat iemand op de werkvloer komt als de testuitslag nog onbekend is. Werkgevers krijgen daardoor soms de roosters niet rond en werknemers met flexcontracten zijn bang dat ze salaris mislopen of zelfs hun baan verliezen en gaan daarom toch aan het werk.

Werkgevers vrezen voor de gevolgen van een tweede golf als testen niet sneller kunnen worden afgenomen en verwerkt. Bedrijven in vitale sectoren, zoals de zorg en de voedselbranche, eisen daarom voorrang bij testen. Een oplossing is nog niet gevonden.

VNO-NCW en MKB Nederland zien de worsteling van bedrijven, die aan de ene kant een veilige werkomgeving willen creëren, maar waar aan de andere kant veel werk aan de winkel is. Ook deze belangenclubs willen een snelle verbetering van wacht- en doorlooptijden. "Het is essentieel dat testen snel en soepel gaat. Voor de samenleving, voor de economie en gewoon omdat je het zelf snel wil weten", zegt VNO-NCW. "Gelukkig erkennen de GGD'en deze problematiek en zijn ze er druk mee bezig."

Vakkenvullers en caissières

Een van die branches waarbij personeel fysiek aanwezig moet zijn, is de voedsel- en logistieksector, zoals supermarkten. Om personeel niet onnodig lang thuis te laten zitten, zit brancheorganisatie CBL om de tafel met de overheid om voorrang van personeel bij testen te krijgen.

"Er zijn nu nog geen extreme situaties", zegt een woordvoerder. "Maar we willen voorkomen dat die ontstaan. Als een medewerker ziek is, kunnen er veel collega's uit een bron- en contactonderzoek komen. Nu het aantal besmettingen oploopt, wordt die kans groter."

Dat het nog 'te doen' is, heeft volgens de branche vooral te maken met de kleine contracten in de supermarktwereld. "Vakkenvullers of caissières werken vaak een aantal uur op een dag. Als een enkele medewerker ziek is, is dat op te vangen. Maar als die groep groter wordt, kan dat tot problemen leiden."

Student Sasha Koevoets (22) werkt parttime op de broodafdeling van Albert Heijn. Zijn leidinggevende meldde hem direct ziek toen hij aangaf te gaan testen. Hij had griepachtige verschijnselen. "Veel begrip dus. Gelukkig was deze uitslag negatief."