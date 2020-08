'Man werd bij Amsterdams strandje doodgeschoten toen hij dief aansprak'

Het slachtoffer is de 24-jarige Bas uit Badhoevedorp. Hij was gisteren met vrienden op het strandje bij park De Oeverlanden, waar veel jongeren en gezinnen met kinderen verkoeling zochten.

Rond 16.30 uur ging het mis. Een groepje mannen probeerde een Rolex-horloge van een van de vrienden van Bas te stelen, zegt een kennis van het slachtoffer tegen De Telegraaf. Toen Bas daar iets van zei, werd hij neergeschoten, zegt de kennis. "Het is niet te geloven dat dit hem nu fataal is geworden. Afgeslacht, met meerdere kogels in zijn lijf. Om zo'n rothorloge..."

Rest in peace

Zijn dood leidt tot steunbetuigingen voor vrienden en familie. "The good die young. Rest in peace lieve Bas, je gaat gemist worden...", schrijft iemand op de Instagram-pagina van Bas. "Heel veel sterkte voor de nabestaanden! Echt verschrikkelijk dit. Ik ken je niet, maar jeetje, wat schrik ik van dit verhaal."

De politie deed gisteren een oproep aan iedereen die voor 16.25 uur bij het strand foto's of filmpjes heeft gemaakt. "Was u in de uren voorafgaand aan het schietincident bij de zwemsteiger, deelt u dan uw beelden met de recherche."