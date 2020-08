Aantal besmettingen in Suriname neemt toe, vooral vanuit Brazilië

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname is de afgelopen dagen snel gestegen. "Voor de verkiezingen was Suriname nagenoeg virusvrij, maar vanuit Brazilië loopt het aantal nu op. In de goudmijnen in Suriname werken veel Brazilianen die het virus meenemen", legt correspondent Nina Jurna uit.

Na de lockdown half maart telde Suriname slechts enkele besmettingen. Nu zijn er voor zover bekend 2306 Surinamers besmet geraakt met het virus. Voor zover bekend zijn er 29 mensen aan het virus overleden.

Poreuze grenzen

"In het begin van de corona-uitbraak was via bron- en contactonderzoek snel duidelijk wat de bron was. Suriname ging in lockdown, de situatie leek onder controle", zegt Jurna. "Maar in deze tweede fase is het onduidelijk wat de bron is van de besmettingen."

In de goudsector werken veel Brazilianen die vaak illegaal in Suriname verblijven en na een aantal maanden terugreizen. In Brazilië zijn meer dan drie miljoen mensen besmet met corona en het land telt meer dan 100.000 coronadoden.

De Braziliaanse arbeiders in Suriname waren gewend om per vliegtuig naar hun eigen land heen en weer te reizen, maar vanwege het coronavirus ging het luchtruim dicht. Nu reizen ze illegaal de oostgrens met Frans-Guyana over. "Die grens bestaat uit jungle en rivieren en is ongeveer 500 kilometer lang. Het is moeilijk om daarop controle te houden", weet Jurna.

Verkiezingen Suriname

Niet alleen door binnenkomst van illegale immigranten uit Brazilië, maar ook door de Surinaamse verkiezingen eind mei heeft het virus zich verder verspreid. Bij een eerste vergadering van het parlement na de verkiezingen raakten bovendien parlementsleden besmet, onder wie de voorzitter, Ronnie Brunswijk.

Eind vorige maand besloot president Santokhi de versoepeling van enkele coronamaatregelen terug te draaien. De belangrijkste aanscherping was het verlengen van het uitgaansverbod met een uur. Starnieuws meldt dat de president binnenkort met nieuwe beperkingen komt.

Suriname heeft Nederland in juni officieel om hulp gevraagd bij de bestrijding van de corona-uitbraak. Tijdens een benefietuitzending werd in Nederland in juli meer dan 500.000 euro opgehaald voor Suriname.

Suriname heeft weinig ic-capaciteit en slechts zo'n 30 beademingsapparaten. Volgens Jurna is het niet zo dat het land al aan zijn maximumcapaciteit zit. "Er liggen nu 12 mensen op de intensive care, niet alle bedden zijn bezet. Veel mensen zijn besmet of besmet geweest, maar hebben milde klachten. De gezondheidssector staat onder grote druk, maar zit nog niet aan de limiet."