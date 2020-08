Incidenten leggen kwetsbaarheid migranten in Spaanse groente- en fruitteelt bloot

De Nicaraguaanse Eleazar Blandón, arbeider op een Zuid-Spaans watermeloenenveld, overleed afgelopen week aan een zonnesteek. Zijn dood zet de discussie over de rechten van migranten die in de Spaanse groente- en fruitteelt werken op scherp. Al de hele zomer zijn daarvoor in Spanje demonstraties.

Blandón (42) kwam in oktober vorig jaar vanuit Nicaragua naar Spanje. Via Bilbao en Almería belandde hij in de regio Murcia, waar hij kon helpen bij de oogst van watermeloenen. Vorige week liep hij een zonnesteek op, nadat hij elf uur achtereen zou hebben gewerkt bij een temperatuur van meer dan 40 graden. De rit naar het ziekenhuis, waar Blandón voor de deur werd achtergelaten, kwam te laat om zijn leven te redden.

Bij aankomst in Spanje zou de Nicaraguaan direct asiel hebben aangevraagd, maar vanwege een overvol asielsysteem kon de aanvraag pas maanden later worden geformaliseerd. Met de corona-uitbraak en de daaropvolgende sluiting van veel overheidsinstanties in Spanje, kwam ook zijn procedure stil te liggen. Ondertussen ging Blandón - zwart en onverzekerd - bij een boer in Almería aan het werk. Na zijn overlijden werd zijn werkgever gearresteerd. Het politieonderzoek loopt nog.

Kartonnen huizen

Veel groente en fruit uit Spanje, deels ook bestemd voor de Nederlandse markt, wordt geoogst door mensen als Blandón: migranten zonder papieren. De situatie van deze sin papeles is geregeld schrijnend. Blandóns zus zei tegen de Spaanse krant El País dat haar broer haar huilend belde en vertelde hoe hij tijdens het werk werd vernederd. Hij zou lange dagen maken en 5 euro per uur betaald krijgen. Per dag moest 6 euro worden afgestaan voor het vervoer naar de velden.

De dood van Blandón is een voorlopig dieptepunt in een recente reeks incidenten waaruit de kwetsbaarheid blijkt van migranten in de Spaanse groente- en fruitteelt. Zo brak er half juli brand uit in drie sloppenwijken in Lepe, in de zuidelijke provincie Huelva. Zo'n honderd primitieve woningen, gemaakt van karton, plastic en hout, gingen verloren. Drie mensen raakten gewond.

De meeste bewoners waren illegalen, die vaak als dagloner voor landbouwbedrijven in de buurt werken. Afgelopen week gingen honderden mensen in het stadje de straat op; ze eisten een volwaardige woning voor en legalisering van ongedocumenteerde migranten.