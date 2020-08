Reislustige pinguïn na zwemtocht gevonden in Bodegraven

De zeevogel was een paar dagen geleden vertrokken. Hoe dat kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Een woordvoerder van Avifauna zei wel dat de pinguïn al een paar keer eerder aan de wandel was gegaan in het park. "Nu is hij er blijkbaar uit gekomen."

De Humboldt-pinguïn, een uitstekende zwemmer, was op zijn reis onder meer gespot in Nieuwveen. Dat ligt op ruim 11 kilometer van Alphen. In Zwammerdam is gisterochtend een tijdje naar het dier gezocht. Uiteindelijk is hij dus gevonden in Bodegraven.

Avifauna onderzoekt hoe de pinguïn er precies aan toe is. "Maar hij lijkt het avontuur goed doorstaan te hebben", schrijft het park op Instagram.