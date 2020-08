Nagasaki herdenkt aanval atoombom 75 jaar geleden

In de Japanse stad Nagasaki is de aanval met de atoombom herdacht. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de bom om 11.02 uur plaatselijke tijd viel op de wijk Matsuyama. De plechtigheid vond zoals ieder jaar op dat tijdstip plaats.

Door corona was de ceremonie bescheiden. De burgemeester van Nagasaki riep in een toespraak op tot wereldvrede en de totale afschaffing van kernwapens. De herdenking werd bijgewoond door overlevenden en nabestaanden van slachtoffers.

De stad werd drie dagen na de atoomaanval op Hiroshima gebombardeerd met Fat Man, de codenaam voor de atoombom van de VS. Bijna 75.000 mensen kwamen daarbij om het leven. In totaal vielen door beide bommen 215.000 doden.

Een terugblik op de atoomaanvallen op Japan: