Uitslaande brand in pizzeria in winkelcentrum Houten

In een filiaal van Domino's Pizza in een winkelcentrum in Houten heeft vanmiddag een grote, uitslaande brand gewoed. Die ontstond rond 14.20 uur toen een van de scooters die voor het pand stond, in brand vloog. Het vuur sloeg over naar het restaurant.

Voor zover nu bekend is niemand gewond geraakt. De woningen boven de pizzeria zijn ontruimd. Jelle Mulder van de veiligheidsregio zegt bij RTV Utrecht: "Het plein ervoor is ook vrijgemaakt, om de hulpdiensten de ruimte te geven."



De brand was na ongeveer een half uur grotendeels geblust. Wel was er toen nog sprake van veel rookontwikkeling. De woningen boven de pizzeria raakten zwaar beschadigd, zegt een ooggetuige: "Boven de pizzeria zitten zo'n zes woningen. Die zijn helemaal zwartgeblakerd en er komt rook uit. En die zaak is verwoest."

Bekijk hier de beelden van de brand: