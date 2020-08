Miljoenenvondst cocaïne tussen de bananen in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam is meer dan 743 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met een partij bananen.

De vangst werd afgelopen dinsdag gedaan, meldt Rijnmond. Het schip dat de container vervoerde, was toen net uit Ecuador aangekomen. De straatwaarde van de partij cocaïne is naar schatting ruim 56 miljoen euro.

De politie heeft een verdachte aangehouden, een 29-jarige man uit Den Haag. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris; die heeft besloten dat de man in ieder geval nog veertien dagen blijft vastzitten. Over zijn rol bij de cocaïnesmokkel en de wijze waarop de politie de partij cocaïne op het spoor kwam, bestaat nog geen duidelijkheid. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.