Waarschuwing voor zeer slechte luchtkwaliteit in Zuidwest-Nederland

Dit weekend is de luchtkwaliteit in Zuidwest-Nederland naar verwachting "zeer slecht" vanwege smog door ozon. Sinds donderdag geldt er al een gewone smogwaarschuwing voor heel Nederland. De luchtkwaliteit is het slechtst in de namiddag en het begin van de avond.

Het RIVM adviseert mensen die klachten hebben om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Ze kunnen last krijgen van hoesten, kortademigheid of irritatie aan ogen, neus of keel.

Smog door ozon ontstaat door een ophoping van luchtvervuiling op dagen dat het zonnig is.

Het is tot en met woensdag tropisch warm. De luchtkwaliteit blijft volgens het RIVM lokaal slecht tot zeer slecht. In De Bilt werd het vandaag 33 graden, waarmee het de warmste 8 augustus is sinds het begin van de metingen in 1901. Het is druk in badplaatsen en op de wegen ernaartoe.