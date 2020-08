Tiener zwemt kilometers over Markermeer om diesel te halen voor stilgevallen sloep

Een tiener heeft gisteravond twee kilometer over het Markermeer gezwommen om diesel te halen voor zijn stilgevallen sloep. De jongen volbracht zijn riskante zwemtocht in de avondschemering zonder problemen. Maar de Reddingsbrigade reageert kritisch. "Blijf bij je boot en alarmeer de Kustwacht of bel 112", aldus een woordvoerder.

"We werden rond 21.10 uur door de kustwacht opgeroepen voor een vaartuig in problemen", aldus een woordvoerster van de Reddingsbrigade in Schellinkhout bij NH Nieuws. "Eenmaal ter plaatse kregen we te horen dat een opvarende was gaan zwemmen om brandstof te halen."

Stuurloos dobberende sloep

Omdat het in de tussentijd was gaan schemeren, en de tiener al geruime tijd uit het zicht was verdwenen, maakten de overige opvarenden op de stuurloze sloep zich grote zorgen. De bemanning van de reddingsboot besloot om eerst naar de jongen te gaan zoeken.

Die werd uiteindelijk veilig en wel aangetroffen op de wal in Wijdenes, niet ver van Hoorn. Omdat hij werd opgevangen door een bekende, besloot de Reddingsbrigade om de stilgevallen sloep naar de haven te slepen. "Het gebeurt vaker dat een vaartuig door een gebrek aan brandstof of technische problemen stilvalt, maar dat iemand dan gaat zwemmen om hulp te halen, maken we niet vaak mee", aldus de woordvoerster van de Reddingsbrigade.

Heelhuids

"We zijn heel blij dat hij het er heelhuids van af heeft gebracht", stelt ze. Toch waarschuwt ze mensen die in een soortgelijke situatie verzeild raken om gewoon bij hun boot te blijven en een hulpdienst te alarmeren.