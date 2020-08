Schrijfster Naima El Bezaz (46) overleden

De Marokkaans-Nederlandse schrijfster Naima El Bezaz is op 46-jarige leeftijd overleden. Ze debuteerde op haar 21ste met haar roman De weg naar het noorden. Daarna volgden meer boeken, zoals De Verstotene en Het gelukssyndroom uit 2008, waarin ze schrijft over haar worsteling met depressies. Daarvoor werd ze ook behandeld.

El Bezaz boekte haar grootste succes in 2010 met Vinexvrouwen, een gedetailleerde en kritische beschrijving van haar leven in een vinexwijk in Zaandam.

Haar openhartigheid over seksualiteit kwam haar op bedreigingen te staan. "Ik ben een vat vol vooroordelen. Ik ben uitgesproken. Mijn bek is te groot en ik ben te direct", zei ze in een interview in NRC uit 2012.

De auteur Abdelkader Benali maakte vanochtend haar overlijden bekend op Twitter.