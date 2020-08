'Duitsland betaalt ic-zorg van Europese coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen'

Duitsland betaalt definitief de kosten voor coronapatiënten uit Nederland en andere EU-lidstaten die in Duitse ziekenhuizen behandeld zijn. Dat zeggen woordvoerders van de Duitse en Nederlandse ministeries van Volksgezondheid tegen NU.nl. Het gaat om miljoenen euro's. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn noemt de tegemoetkoming een voorbeeld van solidariteit. "Europa is verenigd, juist in tijden van crisis", zei hij eerder.

Tijdens de coronapandemie nam Duitsland maandenlang de zorg over van 58 Nederlandse coronapatiënten, omdat de intensivecareafdelingen in Nederland overvol dreigden te raken. De meeste patiënten kwamen in ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen terecht, net over de grens.

Duitsland kon deze patiënten helpen omdat de Duitsers 30.000 IC-bedden hebben, meer dan waar ook in Europa. Ook leek Duitsland de virusuitbraak snel onder controle te hebben.

Het land ving behalve Nederlandse ook Italiaanse, Franse, Spaanse en Belgische patiënten op. Waarschijnlijk is in totaal zo'n 20 miljoen euro aan zorg verleend aan buitenlandse covid-patiënten. In april zei Spahn al dat zijn land de zorgkosten wilde betalen. Een formele bevestiging bleef uit, maar is onlangs alsnog naar de EU-lidstaten gestuurd.