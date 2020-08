ANWB verwacht opnieuw grote drukte op de Europese wegen

ANWBeuropa Gebruiker geverifieerd door Twitter @ANWBeuropa

Het wordt extreem warm in #Frankrijk, kijk maar op de kaarten van @meteofrance Check voor vertrek de vertraging op je route, niets erger dan in de brandende zon in de file staan! Zet voor vertrek de deuren of ramen van je auto open. Neem voldoende drinkwater mee in de auto.