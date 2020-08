Surfen, suppen en zeilen: Nederland geniet op het water

Het is afkoelen, sporten en waterplezier in één: Nederlanders zijn deze zomer gek op watersporten. Verkopers van supboarden, waterski's en kitesurfen weten niet wat ze zien. Marc Schraverus van Telstar Surf: "Wij ontspringen de dans van het coronaprobleem. In het begin zaten we even in de penarie, ondertussen dansen we de horlepiep."

Of het nou ligt aan het geadviseerde binnenblijven van de eerste maanden, het op vakantiegaan in eigen land, het sluiten van de sportscholen of aan allemaal een beetje, volgens toeleverancier Job Verbunt van Equipe Training gaat alles door het dak: "We hebben een omzetstijging van 200 procent of meer ten opzichte van vorig jaar."

Suppen

Telstar Surf aan Strand Horst in Ermelo ziet dat windsurfen aan een heropleving is begonnen: "Sinds de jaren 80 was het steeds minder in trek, maar sinds dit jaar zien we dat mensen die niet op vakantie gaan maar wel het water in willen, weer voor windsurfen kiezen." Voor een bedrag tussen de 1000 en 2000 euro kan je instappen met een hele windsurfset.

Ook suppen, oftewel 'stand-up paddeling', gaat door met de opmars. Een klant van de winkel legt uit waarom zij het zo fijn vindt: "Voor dagen zoals vandaag, waar er geen wind is en er niet gesurft kan worden, is het heerlijk."