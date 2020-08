Inspectie: waarschijnlijk geen technisch probleem bij gecrashte helikopter

De oorzaak van de helikoptercrash bij Aruba vorige maand is waarschijnlijk niet een technische of mechanische storing. Dat meldt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

Uit onderzoek van onder meer de zwarte doos blijkt dat de NH90-gevechtshelikopter onverwacht daalde en in zee stortte. Wat daarvan de oorzaak was, is nog niet duidelijk.

De legerhelikopter kwam in de Caribische Zee terecht, zo'n 12,5 kilometer uit de kust. Bij het ongeluk kwamen twee van de vier inzittenden om het leven: de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies. De twee anderen, ook militairen, bleven ongedeerd.

Heli's weer in gebruik

Na de crash hield de luchtmacht de hele NH90-vloot van ongeveer twintig toestellen aan de grond, in afwachting van de eerste resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de crash. Nu een technisch of mechanisch mankement onwaarschijnlijk wordt geacht, neemt de luchtmacht de helikopters weer in gebruik, zo is vanmiddag bekendgemaakt.