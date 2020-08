Auto botst tegen twee huizen in Tilburg na achtervolging politie

Een 18-jarige automobilist is afgelopen nacht tegen de gevels van twee huizen in Tilburg gebotst. De auto kwam daarna tegen een geparkeerde auto tot stilstand. De panden en de auto's hebben veel schade.

De auto crashte na een achtervolging door de politie. De automobilist vertoonde afwijkend rijgedrag, waarop een agent een stopsein gaf. Dat werd door de bestuurder genegeerd en de auto ging er met hoge snelheid vandoor.

Dat resulteerde in de botsing. In de auto zaten naast de 18-jarige bestuurder nog twee jongens van 18 en een van 17. Geen van hen raakte ernstig gewond. Ook de bewoners van de huizen zijn ongedeerd. Volgens een ooggetuige zijn ze wel erg geschrokken.

Bij een fouillering vond de politie vier lachgascapsules. De auto waarin ze reden was van de vader van de bestuurder. De politie onderzoekt of het om joyriding ging.

Harde klappen

Een buurtbewoner werd rond 04.15 uur wakker van een hard geluid. "Ik hoorde een automotor met heel hoge toeren. Vervolgens hoorde ik drie klappen, achter elkaar. Ik dacht dat een auto over de kop sloeg", zegt hij tegen Omroep Brabant.

De man is vervolgens uit bed gegaan om te kijken. "Toen zag ik dat een auto op mijn auto was geklapt." Volgens hem reed de automobilist erg hard. "Het was zelfs zo erg dat de startmotor bij mijn buurvrouw in de tuin is beland. Ook is er een wiel afgebroken dat 200 meter verderop is teruggevonden."