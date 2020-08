'Driekwart schapen heeft geen schaduw', verschillende partijen werken aan hitteplan

Slechts een minderheid van de schapen in ons land kan op hete dagen verkoeling zoeken. Uit een steekproef van actiegroep Wakker Dier blijkt dat bijna driekwart van de schapen geen toegang tot schaduw heeft. De organisatie bezocht 134 schapenweides in Noord-Holland met in totaal zo'n 5000 schapen.

De steekproef vond plaats op 31 juli, toen er in De Bilt een maximum van 32 graden gemeten werd. Schapen krijgen vanaf een temperatuur van 23 graden last van hittestress. Ze gaan hijgen, worden sloom en proberen de schaduw op te zoeken.

"Schapen bij 30 graden in de volle zon laten staan, dat is onverantwoord. Het betekent hittestress en een marteling voor de dieren", zegt woordvoerder Anne Hilhorst. Volgens de organisatie was er vooral in weilanden met minder dan tien schapen een voorziening voor schaduw getroffen, en minder vaak als er grotere aantallen schapen stonden.

Bij de steekproef is volgens Wakker Dier ongeveer 4 procent van alle schapen in Nederland bekeken. Na Friesland is Noord-Holland de provincie met de meeste schapen. Hilhorst: "Natuurlijk verschillen de omstandigheden in andere provincies, toch vrezen we het ergste."

Hitteplan 2.0

De dierenwelzijnsorganisatie noemt het plaatsen van karren of het planten van bomen als oplossingen om voor meer schaduw in weides te zorgen. Voldoende schaduwplek creëren is onderdeel van het Nationaal Hitteplan voor Dieren, waar de organisatie in Den Haag voor lobbyt.

Veehouders werken zelf aan een 'Hitteplan 2.0'. Temperatuur en luchtvochtigheid worden daarin gecombineerd tot de zogenoemde Temperature Humidity Index (THI), een waarde die aangeeft hoeveel hittestress dieren ervaren. Als voor bepaalde dieren een kritische waarde wordt bereikt, moet de boer in de toekomst een vaste set adviezen opvolgen om de dieren verkoeling te bieden.

"Boeren, ook schapenhouders, hebben er groot belang bij om hittestress bij hun dieren te voorkomen", zegt een woordvoerder van landbouworganisatie LTO. "We roepen onze leden op om te anticiperen op hitte zoals deze." LTO benadrukt dat het de betrouwbaarheid van de steekproef van Wakker Dier niet kan beoordelen.

Op Twitter plaatsten veehouders de afgelopen dagen voorbeelden van hoe ze hun dieren koel houden, onder de hashtag #geenhittestress.