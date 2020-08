Oppositie vindt dat het kabinet te weinig doet: 'Oproep aan jongeren volstaat niet'

De oppositie in de Tweede Kamer is niet gerustgesteld door de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over corona. Partijen vinden dat het kabinet te weinig doet en dat alleen een oproep aan jongeren onvoldoende is.

PVV-leider Wilders zegt dat het kabinet slecht is voorbereid op een nieuwe piek van besmettingen. "Het bron- en contactonderzoek is nog steeds niet op orde, maximaal 1600 IC-bedden is veel te weinig en er zijn nog onvoldoende testkits. Maar als de tweede coronagolf komt, dan is dat ook omdat het kabinet besmetting via microdruppels (aerosolen) onvoldoende erkent. Dat is een slechte zaak."

Ook PvdA-leider Asscher heeft ook kritiek op de aanpak. "Het coronavirus rukt steeds verder op, terwijl nog lang niet iedereen getest wordt, er onduidelijkheid is over de ventilatie en ouderen en scholen zich zorgen maken. De GGD geeft aan dat ze het tempo van de besmettingen amper bijhouden. Dat alles los je niet alleen op met een oproep. Het kabinet moet veel ambitieuzer indammen. Anders dreigt een ramp voor economie en gezondheid."

'Te eenzijdig'

SP-leider Marijnissen is het daarmee eens. "Natuurlijk heeft iedereen altijd een eigen verantwoordelijkheid. Maar dit liberale kabinet schuift daar nu alles onder", zegt zij. "Het moet nu ook handelen om erger te voorkomen. Een oproep aan jongeren is veel te eenzijdig. De GGD vreest nu op plekken al het bron- en contactonderzoek los te moeten laten. Dan raken we het zicht op het virus (weer) kwijt)."

SGP-Kamerlid Bisschop vindt het goed dat het kabinet midden in de vakantieperiode van zich laat horen.. De persconferentie van Rutte en De Jonge was de eerste sinds 24 juni. "Dat doet ons het risico beseffen dat alle moeizaam behaalde winst van de afgelopen maanden weer verdampt. De medische, maatschappelijke en economische gevolgen van een nieuwe lockdown zijn niet te overzien. Het is menens."