Gijzeling in bank in Franse havenstad Le Havre

In de Franse havenstad Le Havre is een gijzeling bezig in een bank, melden Franse media. Een nog onbekende verdachte houdt zes mensen, vermoedelijk bankmedewerkers, onder schot. Agenten hebben de omgeving afgezet en er zijn elite-eenheden van de politie ingevlogen.

De man heeft een vuurwapen bij zich. Hij drong het bankgebouw net buiten het centrum van de stad aan het einde van de middag binnen.

Nog onduidelijk is wat de eisen van de gijzelnemer precies zijn, de politie zou met de man onderhandelen.