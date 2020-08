Wethouder Urk onder vuur na arrestatie zoon wegens drugssmokkel

Een wethouder van de gemeente Urk ligt onder vuur vanwege het verzwijgen van zijn werkzaamheden bij het transportbedrijf van zijn zoon. Dat bedrijf kwam recent in opspraak toen de 32-jarige zoon werd opgepakt op verdenking van het vervoeren van ruim 400 kilo harddrugs.

Een wethouder is verplicht om overige werkzaamheden te melden. Wethouder Geert Post (SGP) heeft dat niet gedaan. De gemeenteraad wil weten wat Post precies in het bedrijf doet en waarom hij de werkzaamheden heeft verzwegen.

Drugs onder bloemen

De zoon van Post zit sinds vorige week vast in een Britse cel, nadat er in Calais ruim 250 kilo cocaïne en zo'n 170 kilo speed in zijn vrachtwagen werd gevonden. Hij was op dat moment op Brits grondgebied.

De pakketten met drugs lagen in verborgen ruimten onder 35 karren met bloemen. De Britse politie schat de straatwaarde op ongeveer 15,7 miljoen euro. De 32-jarige Urker zegt dat hij onschuldig is, maar zit voorlopig nog vast.

Spoedvergadering

Wethouder Post moet vanavond uitleg geven in een spoedvergadering met de gemeente. Burgemeester Ineke Bakker zal daar ook bij zijn. Zij wil nu nog niet op de kwestie reageren, meldt Omroep Flevoland.

Geert Post is sinds 2010 wethouder op Urk. Eerst werkte hij parttime, sinds de laatste verkiezingen fulltime. Hij heeft onder meer Economische Zaken en Visserij in zijn portefeuille.