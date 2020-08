Nederlandse onderzoekers manipuleren verkeerslichten met virtuele fietsers

Nu is dat nog niet zo. "Het stoplicht bepaalt nog steeds wie er voorrang krijgt", zegt Neelen. "Het is een beetje alsof je op afstand de voorrangsknop voor fietsers kunt indrukken." Dat gebeurt alleen als het veilig kan; het is niet zo dat een stoplicht op groen gaat als een ander nog op groen staat.

Ontregelen

Toch zouden aanvallers daarmee problemen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld door van meerdere kanten virtuele fietsers op een kruispunt af te sturen en daarmee het legitieme verkeer te ontregelen. "We hebben dat niet geprobeerd, want dat was niet nodig om het probleem duidelijk te maken", zegt Neelen.

Volgens de onderzoekers is hun werk vooral een waarschuwing voor de toekomst, nu op steeds meer plekken slimme verkeerslichten moeten komen. Dan moeten die wel gewapend zijn tegen manipulatie.

De onderzoekers hebben de makers van de verkeerslichten van de problemen op de hoogte gesteld. "Die hebben toegezegd hun apps te verbeteren", zegt Esther Schoemaker van Talking Traffic, een samenwerkingsverband voor slimme stoplichten.

"De onveilige apps hadden niet tot onveilige situaties kunnen leiden, zoals groen licht afdwingen uit meerdere richtingen", stelt Schoemaker. Na de bevindingen van Van Duijn en Neelen zijn de apps offline gehaald.

"Ze kunnen bijvoorbeeld aan de achterkant kijken of er verdachte patronen zijn", zegt Van Duijn. "Het is misschien verdacht als je het ene moment in Groningen fietst, en daarna in Den Bosch."