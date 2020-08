RIVM onderzoekt verspreiding coronavirus door ventilatiesysteem

Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis speelde het moderne ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol. Het RIVM is betrokken bij een onderzoek naar deze casus, blijkt uit een verslag van een overleg tussen het RIVM en de GGD Rotterdam Rijnmond.

Uit het verslag, waarover ook de Volkskrant en EenVandaag berichten, blijkt dat op filters van de airconditioning deeltjes van het coronavirus zijn aangetroffen. Het ventilatiesysteem werd onderzocht, omdat in korte tijd 17 van de 21 bewoners en 18 medewerkers besmet raakten, terwijl het personeel mondkapjes droeg.

Artsen-microbiologen hebben op basis van de bevindingen andere zorginstellingen gewezen op mogelijke risico's met dit soort ventilatiesystemen.

RIVM wijzigt ventilatierichtlijn

Op 28 juli heeft ook het RIVM de ventilatierichtlijn herzien. Maar volgens een woordvoerder heeft dit niets te maken met de uitbraak in Maassluis. "De suggestie die wordt gewekt door de Volkskrant en EenVandaag dat dit zou zijn gebeurd vanwege de casus in Maassluis, is niet juist", zegt de woordvoerder.

Op de vraag op basis waarvan de richtlijn dan wel is herzien, verwijst het RIVM naar onderzoeken van het Europese RIVM. Dit zal morgen door het RIVM worden gedeeld.

Aerosolen

Landelijk en internationaal is er veel aandacht voor de rol van ventilatiesystemen bij het verspreiden van het coronavirus. Ook de rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus wordt al langer onderzocht. Het RIVM constateerde eerder al dat het mogelijk is om blootgesteld te worden aan het coronavirus via fijne vochtdruppels die in niet-geventileerde ruimtes kunnen blijven hangen. Ook Maurice de Hond heeft een discussie aangezwengeld over de rol van ademdruppeltjes in de lucht.

De GGD Rotterdam Rijnmond zegt in een reactie dat het onderzoek naar Maassluis nog niet is afgerond. "De reden van de corona-uitbraak is nog onduidelijk, het ventilatiesysteem aanwijzen als bron is voorbarig."

Het 'vertrouwelijke RIVM-rapport' is volgens de RIVM-woordvoerder nadrukkelijk geen onderzoeksrapport "maar een vertrouwelijk verslag van een signaleringsoverleg". Hij zegt dat dit een overleg is waarin het instituut samenwerkt met de GGD Rotterdam Rijnmond en het Franciscus Gasthuis & Vlietland. "Het RIVM heeft hierin geen actieve rol gespeeld en het is ook geen vertrouwelijk RIVM-rapport."