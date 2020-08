Weides vol glas van zonnepanelen na brand: 'niemand heeft hierover nagedacht'

Er moet een landelijk plan worden opgesteld voor de aanpak van branden waar glas vrijkomt van zonnepanelen, zegt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Afgelopen week brandden twee loodsen af bij een bollenbedrijf in Moerbeek. Daarna lag de wijde omgeving bezaaid met kleine stukjes glas van zonnepanelen die door de brand waren verspreid.

Het opruimen van het versplinterde glas is duur en tijdrovend. "Niemand weet de oplossing voor dit probleem", vertelt Louis Winder van de Omgevingsdienst aan NH Nieuws.

Werknemers van het getroffen bollenbedrijf zijn samen met een saneringsbedrijf al dagen bezig om de stukjes glas te verzamelen. Het gaat om ruim een miljoen vierkante meter grond. "Dit hebben we niet eerder meegemaakt," vertelt Klaas Limmen van het saneringsbedrijf. "We kunnen niet anders dan het met de hand op te pakken."

Bij de brand kwam veel rook vrij. Het glas van de kapotte zonnepanelen is met die rookwolken verspreid in het gebied. "Het is heel licht spul en het brokkelt vrijwel meteen af als je het in je handen neemt", zeg Winder. "Het is schadelijk voor koeien en andere grazers. Als ze dit eten kunnen ze maagbloedingen krijgen."

Snel overleg

Ook in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland kwam bij een brand in een schuur glas van zonnepanelen vrij. Omdat het onduidelijk was of de zwartgeblakerde glasstukjes schadelijk waren, mochten boeren in de omgeving niet oogsten en moesten hun dieren binnenblijven. Deze week werd bekend dat gewassen die onder de grond groeien weer geoogst mogen worden.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dringt aan op snel overleg. "Niemand heeft daar nog over nagedacht", aldus woordvoerder Winder. "We zien steeds meer schuren en loodsen met zonnepanelen. Ik denk dat we daar landelijk onderzoek naar moeten doen en dat we tot protocollen moeten komen."