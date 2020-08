Motorrijder die tankshop bij Elst binnenreed overleden

De motorrijder die gisterochtend de winkel bij een tankstation bij Elst binnenreed, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur langs de A325 in de richting van Arnhem. De winkel was op dat moment nog dicht. De motor ramde het rolluik en kwam terecht tussen de schappen. De bestuurder werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij gisteravond.

In de woning van de man, in Huissen, brak gistermorgen brand uit. In het huis zijn diverse ontstekingsmechanismen gevonden, meldt Omroep Gelderland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd ingeschakeld en omwonenden moesten hun huis uit.

De politie gaat verder met het onderzoek naar de brand en de aanrijding bij het tankstation.