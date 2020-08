Camping krijgt duizenden UWV-brieven voor onbekende Oost-Europeanen

Recreatiepark De Kanthoeve in Bakel krijgt al jaren wekelijks tussen de tien en twintig brieven van de uitkeringsinstantie UWV en de ING-bank in de brievenbus. De post is gericht aan mensen met een Oost-Europese achternaam die helemaal niet op de camping verblijven. Het bestuur van het park denkt dat het gaat om uitkeringsfraude.

De stapel post blijft groeien, zegt bestuurslid Wendy van der Zalm tegen Omroep Brabant. De secretaris van het recreatiepark zegt regelmatig te bellen met het UWV over de ongewenste post: "Maar we worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. We zijn ook langs geweest met honderden brieven, maar het houdt niet op.''

'Laks'

Zij noemt de reactie van het UWV "laks": ''Het is toch bizar dat er geen lampje gaat branden als er honderden brieven naar hetzelfde adres gaan? Ik denk echt dat dit om uitkeringsfraude gaat en dat mensen een adres in Nederland nodig hebben.'' Als ze de brieven terugstuurt, krijgt ze ze even later weer terug. ''Het is gewoon een cirkeltje.''

Door de publiciteit te zoeken hoopt het recreatiepark dat de brievenstroom snel stopt: ''We hebben nu in totaal misschien wel 20.000 brieven gehad die niet voor ons bedoeld zijn. In het begin is het leuk, maar we worden er nu gek van.''

Na vragen van Omroep Brabant aan het UWV en ING zijn beide instanties een onderzoek gestart.