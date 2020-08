Amsterdam en Rotterdam moeten wennen aan eerste dag mondkapjesplicht

Op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam houdt nog niet iedereen zich aan de plicht die sinds vandaag geldt om een mondkapje te dragen."Er lopen veel mensen met mondkapje, maar ook nog een hoop zonder", ziet verslaggever Gerri Eickhof. Er zijn handhavers die mensen erop aanspreken. Eickhof zegt dat het vanmorgen nog rustig is op de markt en op veel plekken dus voldoende afstand kan worden gehouden.

Niet bij alle marktbezoekers is er begrip voor de maatregel. "Ze vinden het raar dat het op de markt verplicht is en om de hoek niet meer", zegt Gerri Eickhof. Ook marktkooplui zijn verdeeld: "De een is bang dat hierdoor klanten naar andere markten trekken. De ander denkt juist dat het goed is, omdat ze zo aantonen dat de Albert Cuyp 'veilig' is."

In Amsterdam en Rotterdam is sinds vanmorgen het dragen van een mondkapje verplicht op een aantal drukke plekken. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

Coachend handhaven

In Rotterdam gaat het bijvoorbeeld om de Coolsingel, de Lijnbaan en de winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. In Amsterdam moet een niet-medisch mondkapje gedragen worden in de Kalverstraat, de Nieuwendijk, op de Wallen en dus op de markten op de Albert Cuypstraat en Plein '40-'45.

De gemeentes lieten van tevoren weten voorlopig geen boetes uit te delen. In Rotterdam zullen boa's 'coachend' handhaven. Mensen krijgen een waarschuwing als ze geen mondkapje dragen en moeten het gebied verlaten. Ook Amsterdam zei gisteren eerst mensen aan te spreken als ze geen mondkapje dragen.

Hosts delen kapjes uit

Op de markt bij het Afrikaanderplein in Rotterdam lijken de meeste mensen zich vanmorgen wel aan de mondkapjesplicht te houden. De meesten hebben er een bij zich, zegt verslaggever Hasan Coskun. "En voor wie er een is vergeten, zijn er hosts die ze uitdelen. Ook staan er informatieborden en wordt omgeroepen dat een mondkapje hier verplicht is."

Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het in andere delen van Rotterdam nog wel mis. Zo vergeten sommige fietsers dat ook zij op drukke plekken een mondkapje moeten dragen.