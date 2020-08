Winst supermarktketen Ahold Delhaize verdubbeld door grote vraag

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, blijft profiteren van de coronacrisis. Hamsteraars stuwen de winst omhoog, maar het concern profiteert er ook van dat mensen minder buiten de deur eten. De winst kwam in het tweede kwartaal uit op 693 miljoen euro, een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Tegelijkertijd moest het bedrijf ook meer kosten maken vanwege het coronavirus, door bijvoorbeeld aanpassingen in de logistiek en veiligheidsmaatregelen. In de eerste zes maanden kwamen de kosten uit op 330 miljoen euro.

Niet alleen in de fysieke winkels blijft de vraag hoog, ook de webwinkel en bol.com doen het goed. De omzet komt daar uit op 1,34 miljard euro. Dit is een stijging van bijna 70 procent. De totale omzet kwam uit op 19 miljard euro.

De meeste groei van het concern komt uit de VS. Ook daar is de grootste stijging te zien in online verkopen.

Het moederbedrijf van Albert Heijn benadrukt dat covid-19 onzekerheid blijft veroorzaken, maar dat door de goede resultaten de verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven zijn bijgesteld.

Albert Heijn had net als andere supermarkten aan het begin van de coronacrisis te maken met hamsteren op zeer grote schaal. Daarbij viel onder meer op dat consumenten veel wc-papier kochten. Doordat veel meer mensen online boodschappen gingen doen, moest het concern net als andere partijen op dat gebied snel opschalen.